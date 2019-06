Congestion au sommet du classement général

SAINT-PROSPER | Pour la deuxième année consécutive, Serghei Tvetcov a remporté le contre-la-montre du Tour de Beauce.

Vendredi, le coureur roumain de la formation américaine Floyd’s Pro Cycling a franchi les 19,4 kilomètres en 24 min 28 s pour se hisser au 3e rang du classement général. Adam Roberge, de l’équipe canadienne, et Brendan Rhim, de Arapahoe/Hincapie, ont complété le podium avec des chronos respectifs de 24 min 39 s et 24 min 47 s.

« Je visais la victoire d’étape, et c’est mission accomplie, a souligné Tvetcov. Mon temps est moins rapide que celui de l’an dernier (23 min 50 s), mais il ventait pas mal. Je m’étais ménagé un peu lors de la première étape afin d’être en pleine forme pour le contre-la-montre. »

Troisième l’an dernier, Roberge est monté d’une marche sur le podium. « Je suis content de ma performance, a-t-il indiqué. Tvetcov m’a encore battu, mais je me suis rapproché de quatre secondes. Je devrais être correct pour le battre d’ici trois ou quatre ans si je retranche quatre secondes chaque année. Le contre-la-montre est l’une de mes forces. J’ai remporté le titre national lors des deux dernières années chez les jeunes (U-23), et l’objectif est de gagner chez les seniors cette année. »

8e place pour côté

Détenteur du maillot jaune de meneur au classement, le coureur montréalais Nickolas Zukowsky de la formation Floyd’s Pro Cycling a signé un chrono de 25 min 11 s, ce qui lui a valu la 9e position.

« Je suis super content de ma performance, a-t-il mentionné. J’ai cédé 44 secondes au vainqueur, mais cela aurait pu être pire. Serghei est un super modèle pour moi. Il me donne de bons trucs qui m’aident. C’est un mentor. La performance de Serghei m’enlève un peu de pression. »

Les deux coéquipiers occupent les 1er et 3e rangs au classement général. « Nous sommes en bonne position, a indiqué Zukowsky. La tâche la plus difficile est de protéger le maillot jaune, mais je suis confiant en mes habiletés au sprint pour aller chercher des secondes de bonification. »

Pour une 2e fois en trois étapes, Pier-André Côté a obtenu une 8e position. Le coureur de Lévis de la formation Rally a obtenu un temps de 25 min 10 s. Il avait aussi pris le 8e rang à l’occasion de la première étape.

Montée difficile

En soirée, un circuit routier de 78 kilomètres entre Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins a créé une congestion au sommet du classement. Zukowsky et Tyler Magner, de Rally, se retrouvent avec un temps identique. Le coureur de Floyd’s a conservé son maillot jaune en raison d’un meilleur chrono que Magner au contre-la-montre. Les cinq meneurs se retrouvent à l’intérieur d’un écart de 14 secondes.

« J’ai explosé dans la côte en fin de course, a mentionné Zukowsky, qui a été victime d’une crevaison avec 20 kilomètres à parcourir. J’étais déjà à bout avant la côte. »

C’est le Chilien Pablo Andres Alarcon Cares, de Canel’s, qui a remporté la victoire d’étape. Troisième de la première étape et 4e au classement au général à 10 secondes du meneur, Rhim a pris le 2e rang.

Le Tour de Beauce se transporte à Québec, aujourd’hui, avec la présentation d’un critérium de 70 kilomètres (35 tours), dont le coup de départ sera donné près du parc de la Francophonie.

Langlois et Brunei chassés

Le Tour de Beauce de Bruno Langlois est terminé.

La nouvelle est tombée comme une tonne de briques, vendredi matin, avant le départ du contre-la-montre. L’Union cycliste internationale (UCI) a retiré l’équipe Brunei parce qu’elle ne respectait pas une règle concernant les formations continentales.

Cette règle prévoit que les équipes peuvent signer un maximum de 16 coureurs pendant la saison. En se joignant à la formation asiatique, mercredi, tout juste avant le départ de la première étape où il a terminé en 4e position après une échappée de 145 kilomètres, Langlois devenait le 17e coureur sous contrat.

Comme 17e coureur, Langlois n’était pas couvert par les assurances de l’UCI, avec tous les risques que cela peut comporter.

Les points UCI récoltés mercredi, pour sa 4e place, ses points pour le titre de meilleur grimpeur et la bourse disparaissent. C’est comme si Langlois n’avait jamais pris le départ, lui qui en aurait été à sa 21e participation au rendez-vous beauceron.

« C’est plate, a raconté Langlois, qui a appris la mauvaise nouvelle alors qu’il se préparait pour l’épreuve du contre-la-montre. C’est plate aussi pour les gens qui devaient venir m’encourager pour l’étape de Québec, samedi. Je voulais également connaître une bonne course, dimanche à Saint-Georges, pour la dernière étape. Je suis content d’avoir tout donné le premier jour. Je me suis fait plaisir et j’ai obtenu un bon résultat. »

« Tout le monde était de bonne foi, de poursuivre Langlois. Le directeur sportif n’était pas en Beauce, mais le gars qui était responsable de l’équipe m’a dit qu’il n’était au courant de rien. C’était mon cochambreur, et c’est moi qui lui ai appris la nouvelle. »

De retour le 30 juin

La formation Brunei s’était pointée en Beauce avec seulement trois coureurs puisque certains n’avaient pas été en mesure de franchir les douanes au moment de leur venue au pays pour le Tour du Saguenay. Langlois avait alors été appelé à la rescousse puisqu’un minimum de quatre coureurs est nécessaire pour qu’une équipe puisse prendre le départ. Avant d’être chassé du Tour, Brunei ne comptait plus que deux coureurs toujours en lice.

Langlois sera de retour en Beauce le 30 juin à l’occasion de la course sur route des championnats canadiens.