Desjardins prolonge la protection pour les personnes touchées

Le Mouvement Desjardins fait passer d’un an à cinq ans le service de surveillance du dossier de crédit et d’assurance des personnes touchées. Il s’agit d’une protection fournie par la firme Équifax de 50 000 $ en cas de vol d’identité.

Dans une entrevue avec le Journal, un responsable de la coopérative a souligné que l’organisation avait écouté les inquiétudes de ses membres, c’est pourquoi elle a pris cette décision au cours des dernières heures.

La facture sera payée par l’institution financière de Lévis, peut-on lire sur son site Internet.

«Nous vous offrons de souscrire, à nos frais et pour une période de 5 ans, à un service de surveillance du dossier de crédit et d'assurance en cas de vol d'identité. Ce service inclut une surveillance quotidienne de votre dossier de crédit, des alertes en cas d'activité et une assurance en cas de vol d'identité».

Jeudi, lors d’un point de presse, Desjardins avait fait savoir que les données personnelles de 2,9 millions de membres et d’entreprises avaient été dérobées.

Pas moins de 2,7 millions de particuliers ont été touchés par la fuite de données, ce qui représente 60 % des membres de la coopérative. Quelque 173 000 entreprises sont aussi concernées, soit 49 % du total.