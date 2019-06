Deux fois plutôt qu’une

Mélissa Bédard a l’intention de souligner la fête nationale d’un double trait cette année avec non pas une, mais deux célébrations.

« Le samedi, mes amis et moi on célèbre la Saint-Jean entre nous. On sort les guimauves et les saucisses pour amuser les enfants, puis la guitare, et on chante des chansons québécoises. Le dimanche, je fais partie d’un gros show en Outaouais. Ce sera très québécois, avec des hits et des medleys en gang », raconte-t-elle.

La maman, qui donnait naissance à sa troisième fille, Serena, en avril dernier, ajoute que la petite nouvelle du clan Bédard se porte à merveille.

« Elle va bien, elle fait déjà toutes ses nuits. Je vais d’ailleurs passer quelques semaines cet été à Montréal avec Karl et toute la famille », confie la résidente de Québec.