Essais libres : Mercedes domine, Lance Stroll 18e

Le Québécois Lance Stroll n’a pu faire mieux que le 18e meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de France, qui a été dominée par les deux pilotes de l’écurie Mercedes, vendredi.

Après avoir vu son coéquipier Lewis Hamilton être le plus rapide lors de la première séance, Valtteri Bottas a pris le contrôle de la seconde en réussissant le tour le plus rapide avec un temps de 1 min 30,937 s.

Stroll, qui avait fini 13e après la première séance, a été pratiquement trois secondes (2,947 s) plus lent que le meneur. Son coéquipier chez Racing Point, Sergio Perez, a quant à lui affiché le 16e temps le plus rapide.

Charles Leclerc et Sebastian Vettel, de l’écurie Ferrari, ont signé les troisièmes et quatrièmes meilleurs temps, respectivement.

La troisième séance d’essais et les qualifications auront lieu samedi.