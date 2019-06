Finale régionale de Made with love

C’est une 10e édition savoureuse et audacieuse que les participants à la finale régionale Québec 2019 de la compétition de mixologie Made with love nous ont livrée lundi. Dix-huit bartenders se sont affrontés pour offrir une création originale au public aux juges. C’est à Camille Saracchi, du Restautant Il Teatro, qu’est revenu le Choix des Juges. Jean-René Lebel, du restaurant Le Shaker, a décroché le Choix du Public. Leur cocktail à base de rhum Flor de Caña a conquis les connaisseurs! Tous deux représenteront la région à la finale nationale en mai 2020, aux côtés des meilleurs mixologues canadiens. Plus de détails sur le classement et recettes : mwl.enjoymadewithlove.com/

Résultats officiels de la compétition

Choix des Juges :

1. Camille Saracchi – Il Teatro

2. Mary-Kim Blackburn – Effervescence

3. Tristan Plourde – Marriot Québec

Choix du public :

1. Jean-René Lebel – Shaker

2. Julien Marcoux – Bar Chaloupe

3. David Huot – L’Atelier

Mention spéciale à Julien Macoux du Bar Chaloupe qui a remporté le Choix des médias avec son cocktail à base de Southern Comfort!

Recette gagnante de Camille Saracchi – Il Teatro

Photo Finale de MWL

Cocktail : Another Corny Cocktail Name

Rhum Flor de Canña Gran Reserva 7 ans

Crème de Maïs

Coconut

Sirop de mangue au piment de Cayenne

Lime

Accord nourriture : Ceviche al Leche de tigre

Recette gagnante de Jean-René Lebel – Shaker

Photo Finale de MWL

Cocktail : Instafamous @jrlebel

Rhum Flor de Caña 12 ans

Jus de mangue frais

Sirop de passion & orange sanguine

Jus de citron

Amer au gingembre

Parfum floral

Accord nourriture: Tartare de saumon, salsa de mangue, concombre en dés, zeste et jus de lime, gingembre

Recette gagnante de Julien Marcoux – Bar Chaloupe

Photo Finale de MWL

Cocktail : L’alligator

Southern Comfort

Citron

Sirop de pêche et épices cajun

Bitter Louisianais

Espuma de mangue et paprika fumé

Accord nourriture : Sorbet aux pêches