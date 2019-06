Fuite d’infos à Desjardins: Déjà une action collective

Une action collective de près d’un milliard de dollars vient d’être déposée contre le Mouvement Desjardins, au lendemain de l’annonce voulant que les données personnelles de 2,9 millions de membres et d’entreprises aient été compromises.

« Les mesures de sécurité de Desjardins étaient insuffisantes, puisque le président a indiqué que des mesures supplémentaires ont dû être mises en place », peut-on lire dans le document de cour déposé ce matin au palais de justice de Montréal.

Hier, la coopérative de Lévis a indiqué que les données de 2,7 millions de membres et de 173 000 entreprises avaient été dérobées par un employé depuis congédié. Ces données incluent le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro d’assurance sociale, l’adresse, le numéro de téléphone et le courriel des clients. Des informations sur les habitudes transactionnelles et les produits détenus chez Desjardins ont également été dérobées.

À la suite de ce vol sans précédent, Desjardins a annoncé qu’elle offrirait pendant 12 mois un plan de surveillance aux membres touchés. Or, cela constitue un aveu, soulignent les avocats des firmes LPC Avocat et Kugler Kandestin, dans la demande d’action collective déposée à la cour.

« Desjardins admet [...] que le plan de surveillance est nécessaire, peut-on lire dans le document de cour rappelant qu’une usurpation d’identité avec les données volées peut survenir bien des années après le vol.

Frais

La demande d’action collective a été déposée au nom d’un Montréalais faisant des personnes touchées par ce vol. Hugo Langlois explique être membre de Desjardins depuis 2000 et que depuis, il paie des frais pour garder son compte ouvert.

Or, ces frais couvrent également la protection des données.

« M. Langlois n’a pas reçu le service qu’il a payé », peut-on lire dans le document de cour.

Il réclame donc que Desjardins paye 300 $ en dommage punitifs à chaque membre, ainsi que d’autres montants non déterminés pour le moment.

Cela signifie qu’en cas de gain, Desjardins devrait devoir débourser près d’un milliard de dollars.

À ce stade-ci, les personnes touchées par le vol d’informations n’ont pas encore à se manifester.