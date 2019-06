Fumer sans fumoir

Même sans un volumineux fumoir, il est possible de donner une saveur fumée et boisée aux poissons, à la viande, aux noix, aux légumes et même aux fromages et cocktails.

Boîte à fumer

Photo courtoisie, Doyon Després

Cette boîte à fumer en acier inoxydable de Weber donnera un goût de fumée naturelle aux aliments qui cuiront sur votre barbecue. Déposez-y des copeaux de noyer, de pommier, de cerisier ou de chêne, puis placez-la dans votre barbecue pour le transformer en fumoir.

Fumoir portatif

Photo courtoisie, Linen Chest

Pour agrémenter vos sauces, cocktails, fromages, noix et viandes d’une saveur de fumée, ajoutez une pincée de copeaux de bois dans la chambre à combustion du fumoir portatif de Breville et commencez l’infusion. Son boyau amovible en silicone permet de bien diriger la fumée, et ses deux vitesses offrent une fumée froide douce ou intense.

Sous la cloche

Photo courtoisie, Linen Chest

Photo courtoisie, Linen Chest

Reliée à son dispositif portatif permettant la ­combustion d’herbes, d’épices ou de copeaux de bois, cette cloche Crafthouse en verre et en bois emprisonne la fumée qui s’en dégage pour qu’elle parfume vos aliments préférés.

Labyrinthe à fumée

Photo courtoisie, BBQ Québec

Le labyrinthe à fumée A-Maze-N de BBQ Québec est un générateur de fumée léger et durable, qui se transporte facilement. Il est conçu pour brûler des granules ou des copeaux de bois jusqu’à 12 h, et de la fumée s’en dégage lors d’un fumage à froid et d’un fumage à chaud. Testé jusqu’à 275 °F !

Sans flamme

Photo courtoisie, Home Depot

Photo courtoisie, Home Depot

Ce fumoir à copeaux de bois Montana Grilling Gear produit de la fumée sans faire apparaître de flammes. La fumée se répand en moins de 60 secondes dans le barbecue et circule lentement pendant une heure. Fait d’acier inoxydable épais et robuste, il est conçu pour être placé directement sur les charbons ardents ou entre les déflecteurs des brûleurs au gaz. Sa poignée permet de le déplacer en toute sécurité.