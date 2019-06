Granola à l’abricot

Nutri-note

Les granolas du commerce sont souvent trop riches en gras et en sucres ajoutés. Ce granola maison contient quant à lui de bons gras, grâce aux noix, et seulement 4 g de sucre par portion ! On aime l’utiliser pour en saupoudrer le yogourt, en collation, ou pour faire un parfait au yogourt et aux fruits en guise de déjeuner.