Hommage mérité

Le député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, Sylvain Lévesque, a rendu hommage à Luc Vigneault, de Stoneham, le 5 juin dernier à l’Assemblée nationale.

Traité pour schizophrénie, toxicomanie et dépression, Luc Vigneault est aujourd’hui rétabli et est devenu une référence en santé mentale. Il a été la première personne au Québec à obtenir un emploi de pairaidant rémunéré, et, en 2010, le premier patient chargé de cours en psychiatrie dans une université canadienne. Il collabore d’ailleurs toujours étroitement avec les communautés scientifiques et académiques.

Desjardins réitère son appui à la MSPL

Partenaire majeur de la première heure, l’ensemble des caisses Desjardins situées sur le territoire desservi par la Maison de soins palliatifs du Littoral (MSPL) a annoncé la poursuite de son engagement financier pour les dix prochaines années auprès de celle-ci. Ainsi, les caisses de La Nouvelle-Beauce, de Lotbinière, de Bellechasse, de la Chaudière ainsi que de Lévis s’engagent à verser 600 000 $ répartis sur dix ans. Il s’agit du plus gros don en intercoopération de l’histoire des caisses de la région. Depuis 2011, Desjardins a versé plus de 1,3 M$ à la Maison. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Mario Cloutier, président de la Caisse de Bellechasse, Roch Drouin, représentant de la Caisse de La Nouvelle-Beauce, René Bégin, président de la MSPL, Louis-Marie Bissonnette, président de la Caisse de Chaudière, Daniel Gagnon, président de la Caisse de Lotbinière, et Benoit Caron, directeur général de la Caisse de Lévis.

Médaille d’or de l’IFC

L’Institut forestier du Canada (IFC) a profité de la cérémonie annuelle de remise de joncs aux finissants du programme de Technologie forestière du Cégep de Sainte-Foy, récemment, pour décerner sa Médaille d’or à Éric Roy pour l’excellence de son dossier scolaire, son engagement bénévole dans la communauté collégiale, sa reconnaissance des pairs et la qualité des stages effectués en milieu de travail. Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) a profité de l’occasion pour remettre des bourses d’excellence à trois étudiants qui se sont démarqués : Éric Roy, Marilyne Carrier et Mikka Bouchard. Sur la photo, de gauche à droite : Carl Gilbert, président du comité des membres associés du CIFQ, Denis Lebel, PDG du CIFQ, Éric Roy, récipiendaire de la Médaille d’or, et Marco Veilleux, président du conseil d’administration du CIFQ.

50 ans de mariage

Michel Cantin et Gisèle Ménard, de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Leur fille Hélène et leur petit-fils Mathieu les félicitent.

Mer et Magie : un autre succès

La 7e soirée Mer et Magie, présentée le 29 mai dernier au Pavillon Madeleine Tanguay sur le site de Grand Village, a été couronnée de succès. Sous la coprésidence d’honneur de Sylvain Daguerre, d’Hydro Experts, et Patrick Collet, de Prévofeux, la soirée a permis de remettre 22 425 $ au Grand Village. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Pierre Noreau, directrice générale du Grand Village, Réjean Lamontagne, conseiller municipal, Ville de Lévis, Sylvain Daguerre, coprésident d’honneur, Pierre-Paul Dufour, président du CA du Grand Village et de la Fondation du Grand Village, et David Proulx, de Prévofeux, représentant Patrick Collet, coprésident d’honneur.

Anniversaires

Jacques Duval (photo), chroniqueur automobile, 85 ans... Bianca Gervais, comédienne et actrice québécoise, 34 ans... Prince William, fils aîné du prince Charles et de la princesse Diana, 37 ans... Juliette Lewis, actrice américaine, 45 ans... Lucien DeBlois, joueur de hockey (1977-1992), avec les Nordiques de 1989 à 1990, 62 ans.

Disparus

Le 21 juin 2018. Charles Krauthammer (photo), 68 ans, journaliste, chroniqueur politique conservateur, polémiste, écrivain et psychiatre américain... 2016. Pierre Lalonde, 75 ans, chanteur et animateur vedette de Jeunesse d’aujourd’hui dans les années 1960... 2013. Yvon Verreault, 58 ans, ailier droit qui avait joué deux matchs avec les Nordiques du Maine (1974-1975).