Huit supplémentaires et un billet d'or pour «Mamma Mia!»

La fièvre «Mamma Mia!» continue de s'abattre sur le Québec. La comédie musicale adaptée et mise en scène par Serge Postigo ravit non seulement les critiques, mais également le public.

Fort d'une billet d'or pour la vente de 50 000 billets vendus à Montréal et Québec, le spectacle sera présenté huit soirs de plus que prévu, soit du 19 au 27 juillet, à l'exception du 23 juillet. Il est possible de réserver un ou plusieurs pièces pour une de ces nouvelles représentations au hahaha.com.

Après Montréal, la distribution menée par Joëlle Lanctôt, Romane Denis, Hubert Proulx et Éloi Archambaudoin se rendre dans la Vieille Capitale, afin de s'amuser à la Salle Albert-Rousseau à compter du 14 août.

«Mamma Mia!» est la quatrième comédie musicale revue par Serge Postigo en partenariat avec Juste pour rire après «Grease», Mary Poppins» et «Footloose».

En version originale anglaise, l'oeuvre est un grand succès sur les planches depuis sa création en 1999. D'abord présentée à Londres, elle a aussi fait courir les foules sur Broadway.