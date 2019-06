Il manque des centaines d’agents de sécurité pour l’été

Le propriétaire de Sécurité Sirois estime que la situation est pire que jamais. « Depuis environ trois semaines, c’est plus de cinq à six contrats par jour que l’on doit refuser », évalue Martin Sirois.

« On est en mode panique depuis plusieurs mois. On a une loi qui est très pesante pour les nouveaux agents qui veulent travailler dans l’industrie. Moi, il me manque environ 200 employés pour livrer ce que j’ai de signé cet été », révèle-t-il.