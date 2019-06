Jeunes mécènes de l’OSQ

Circuit symphonique 2019, l’activité-bénéfice des Jeunes Mécènes de l’Orchestre symphonique de Québec, qui s’est tenue au Centre Porsche de Québec le 30 mai dernier a été couronnée de succès. Le travail du comité organisateur et des ambassadeurs, de même que la participation des nombreux partenaires et commanditaires a permis d’amasser 27 000 $, une somme qui permettra à l’OSQ de poursuivre sa mission éducative, artistique et communautaire.

« Démocratiser l’Orchestre, ce n’est pas seulement envers le public, c’est aussi envers la future génération de donateurs, d’ambassadeurs qui feront grandir l’Orchestre, et les Jeunes Mécènes sont une superbe relève en ce sens. » a mentionné Astrid Chouinard au sortir de l’événement.

Rappelons que les Jeunes Mécènes de l’Orchestre symphonique de Québec ont pour mission de participer concrètement au succès et au rayonnement de l’Orchestre, qui contribue au positionnement de Québec en tant que capitale culturelle. Les Jeunes Mécènes saisissent l’occasion de se démarquer en tant que leaders dans leur communauté, d’accroître et de renforcer leur réseau de contacts et de se rassembler autour d’une cause philanthropique.

« Pour nous c’est une occasion unique de jouer un rôle dans la communauté et l’Orchestre symphonique de Québec est un outil magnifique pour y parvenir, son volet éducatif nous interpelle beaucoup, » a ajouté Yannie Bordeleau, présidente des Jeunes Mécènes.

► Information : osq.org