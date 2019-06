La programmation de la troisième édition de KWE! À la rencontre des peuples autochtones a été dévoilée mercredi en présence du Dr Stanley Vollant, chirurgien, président de Puamun Meshkenu, qui signifie Le Chemin des mille rêves, et porte-parole de l’événement. Du 30 août au 2 septembre prochain, à la Place de l’Assemblée-Nationale, la population est conviée à un rendez-vous axé sur l’échange et sur la connaissance des 11 nations autochtones et de la Nation Inuite du Québec. Ateliers culinaires, démonstrations d’artisanat, conférences, spectacles, animations : une occasion de découvertes, de rencontres dans une ambiance festive.

C’est aussi un bon moment pour découvrir les valeurs, les traditions, mais également les enjeux des Premières Nations du Québec. « Wow, quelle opportunité on a maintenant de faire valoir notre culture, nos valeurs, notre monde, le bel artisanat, a déclaré Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat. De faire brasser notre pensée politique, de faire comprendre aussi aux gens où on en est et nos aspirations, et aussi à quelle place on veut aller dans le futur et avec qui on veut cheminer. »

Pour en savoir plus, voyez le reportage samedi, à l’émission. L’entrée est gratuite. Information : kwequebec.com