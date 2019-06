La défense s’en prend au travail des policiers

C’est ce qu’a plaidé Me Martin Latour vendredi au palais de justice de Joliette au procès d’Anthony Bélanger, accusé de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort et des lésions.

« Les policiers ont fait preuve d’une vision en tunnel. On a quelqu’un [Bélanger] qui dit que ce n’est pas lui qui conduisait et tout le monde se bouche les oreilles quant aux expertises. Il y a du sang partout dans le véhicule et on prend un nombre très limité de prélèvements qui ne permettent pas d’exclure qu’il y ait eu une autre personne », a avancé Me Latour.