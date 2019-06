Les Capitales retrouvent le chemin de la victoire

Menées par le Québécois Dany Paradis-Giroux et le Cubain Vladimir Garcia au monticule, les Capitales ont balayé le programme double de vendredi face aux Champions d’Ottawa par la marque de 2 à 1 et 5 à 1 au Parc RCGT. Ils ont ainsi mis fin à une séquence de six défaites.

Paradis-Giroux en était à son premier départ en tant que partant cette saison, lui qui avait été utilisé comme releveur jusqu’à hier. Il a réalisé une performance franchement respectable en n’accordant que trois coups sûrs et un seul point en six manches de travail. Sa seule erreur majeure aura été d’offrir un circuit solo à Brian Portelli en fin de sixième. Le droitier originaire de Témiscouata-sur-le-Lac obtient donc sa première victoire dans le baseball professionnel.

L’histoire du second affrontement aura tout simplement été la troisième manche ultra productive des visiteurs. Le partant des Champions, Jesse Lepore, a octroyé quatre coups sûrs aux Capitales, menant à l’ajout de quatre points pour la troupe de Patrick Scalabrini. Sans oublier le bon travail de Garcia sur la butte qui a concédé une frappe de plus que son coéquipier Paradis-Giroux lors de la rencontre précédente.

Manduley : fidèle à ses habitudes

Après cinq ans, la réputation de l’arrêt-court Yordan Manduley n’est plus à faire chez les Capitales. Cette année, depuis son arrivée au pays le 16 juin dernier, il compte au moins un coup sûr dans chacun de ses matchs, excepté le premier. Encore hier, il a envoyé trois balles en lieu sûr à l’intérieur du stade, en plus de voler un but.

Manduley aurait pu permettre à son équipe d’ajouter des points au tableau en septième manche du premier affrontement de la journée. Cependant, il a été retiré sur des prises sur une décision contestée alors qu’il y avait deux hommes sur les sentiers. Il avait pourtant touché au lancer du partant des locaux avec son bâton.

Mentionnons que le nouveau venu Brett Siddall a frappé deux simples, obtenu deux buts sur balles et marqué ses deux premiers points dans l’uniforme des Capitales.

Les Capitales affronteront de nouveau les Champions d’Ottawa, samedi soir, dans la capitale nationale pour une troisième partie.

Calepin de notes

Le premier but de Québec Stayler Hernandez a envoyé une offrande en lieu sûr à trois reprises en quatre présences au bâton lors du dernier face à face de vendredi.