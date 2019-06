Phil Roy : un gala au ComediHa! Fest-Québec

Phil Roy animera le gala ComediHa! du 9 août prochain. Pascale Robitaille l’a rencontré pour obtenir un avant-goût et en apprendre plus sur les projets d’été de l’humoriste. Il a entre autres souligné que le ComediHa! Fest-Québec est important pour lui parce qu’il y a fait ses débuts en tant qu’humoriste professionnel. À quoi s’attendre pour son gala? Des découvertes, dont Coco Belliveau, tout droit sortie de l’École nationale de l’humour. À voir également : Didier Lambert, Guillaume Pineault, Yannick de Martino et aussi Anaïs Favron, dans un tout premier stand up en carrière.

Rappelons que le ComediHa! Fest-Québec se déroulera dans la ville de Québec, du 7 au 18 août prochain. Au total, plus de 350 spectacles seront présentés dans le cadre des 20 ans du festival. Pendant 12 jours, les amateurs d’humour qui arboreront les lunettes laissez-passer pourront découvrir et redécouvrir une foule d’artistes de la relève ainsi que des humoristes aimés du public québécois. Pour connaître la programmation complète et acheter les lunettes laissez-passer ainsi que les billets pour assister aux galas : comedihafest.com.