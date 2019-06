Plongez dans l’été avec la CCIQ

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a tenu mardi une activité de clôture, Plongez dans l’été. Plus de 100 membres de la communauté d’affaires de Québec se sont rassemblés à la Baie de Beauport pour réseauter dans un cadre à la fois festif et amical au cours d’une soirée colorée et estivale. DJ, bouchées copieuses, cadeaux et soleil étaient de la partie.

Photo CCIQ

« Dès le lancement de notre nouvelle image de marque en septembre 2018, nous savions que cette saison serait marquée d’un dynamisme et d’un vent de fraîcheur important, a souligné Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ. Il était donc inconcevable pour mon équipe et moi de ne pas terminer la saison sur cette même note. »

La Chambre est déjà à pied d’œuvre pour préparer les activités de la prochaine saison, dont le lancement est prévu en septembre. Information : cciquebec.ca