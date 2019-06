Coût de plus d'un milliard $: Legault abandonne l'enfouissement des lignes à haute tension à l'Île d'Orléans

Le bureau du premier ministre Legault confirme que le projet d'enfouissement des lignes à haute tension sous l'Île d'Orléans avec le troisième lien est abandonné en raison des coûts trop importants de plus d'un milliard de dollars.

Hydro-Québec a complété son étude et remis ses réponses au gouvernement, tel que demandé par le premier ministre François Legault. «Les coûts sont importants, on parle de plus d'un milliard de dollars pour un tronçon de moins de 10 km. Techniquement, c'est réalisable, ça serait une première, mais c'est réalisable d'enfouir des lignes à haute tension de 735 000 volts», a soumis le porte-parole d'Hydro-Québec, Serge Abergel.

À titre de comparaison, une ligne aérienne de la même tension d'une longueur de 400 km a coûté 1,4 milliard $.

Au bureau du premier ministre, on a confirmé qu'on n'ira pas de l'avant avec le projet. «On ne sera pas en mesure de le faire en raison de la technologie et des coûts importants», a confirmé Ewan Sauves, du cabinet du premier ministre.

Le cabinet a émis cette déclaration : « Après un examen par Hydro-Québec, nous arrivons à la conclusion que de démanteler les pylônes qui enjambent l’Île-d’Orléans pour faire passer les lignes de transmission par le 3e lien serait trop onéreux, en plus de représenter un défi technique important. Selon une évaluation préliminaire d’Hydro-Québec, il en coûterait plus d’un milliard de dollars, notamment en raison du fait que la technologie n’existe pas. Notre gouvernement réitère sa volonté de préserver l’aspect patrimonial de l’Île d’Orléans avec le projet de 3e lien. »

Après son élection, en novembre dernier, le premier ministre François Legault avait lancé l'idée de profiter du troisième lien pour enfouir les lignes à haute tension qui passent actuellement de part et d'autre de l'île, qui est un arrondissement historique.

Plus de détails à venir...