​Que doivent faire les clients de Desjardins?

Desjardins dit avoir mis en place une série de mesures pour tenter de minimiser les fraudes potentielles d’identité dont pourraient être victimes ses membres à la suite d’un important vol de données personnelles. Des lettres personnelles ont été envoyées aux membres dont les renseignements sont à risque.

Demeurer vigilants

Les clients de Desjardins doivent demeurer vigilants. Ceux qui constatent des activités anormales sur leur compte doivent communiquer rapidement avec leur caisse.

S’assurer que vos transactions sont les bonnes

Assurez-vous de la légitimité des opérations qui sont effectuées dans vos comptes. Si vous détectez des transactions douteuses dans vos comptes en ligne, veuillez les rapporter rapidement à votre caisse.

Une ligne sans frais

Desjardins a mis à la disposition de ses clients une ligne sans frais : 1 800 224-7737. Elle dit avoir ajouté un nombre important de téléphonistes pour répondre à la demande.

Lundi au dimanche de 9 à 21 h

Membres entreprise : 1 888 AFFAIRE (1 888 233-2473)

Lundi au vendredi de 8 à 20 h

Samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h 30

Attention aux demandes suspectes

Portez attention aux courriels et messages textes que vous pourriez recevoir et qui vous demanderaient d’entrer des renseignements personnels. Desjardins dit ne jamais demander, de façon non sollicitée, de renseignements personnels par courriel ou par message texte.

Service de surveillance offert

Desjardins offrira à ses clients dits à risque un service de surveillance du dossier de crédit et d’assurance. Ce service d’une durée d’un an de la firme Équifax inclut une surveillance quotidienne de votre dossier de crédit, des alertes en cas d’activité et une assurance de 50 000 $ en cas de vol d’identité.

Données volées

Nom et prénom

Date de naissance

Numéro d’assurance sociale

Adresse

Numéro de téléphone

Courriel

Habitudes transactionnelles

Produits détenus

Données non volées

Mots de passe d’AccèsD

Questions de sécurité

NIP (numéros d’identification personnels)

► Site web dédié : www.desjardins.com/renseignements-personnels