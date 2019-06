Que faire si vos données personnelles sont piratées

Desjardins assure que cette brèche de sécurité n’entraînera aucune perte financière pour ses membres. Soit. Mais parmi les renseignements volés figurent les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d’assurance sociale (NAS).

Desjardins a promis de communiquer personnellement par lettre avec chacun de ses membres qui auront été victimes de ce bris de sécurité. Si vous ne désirez pas attendre : 1 800 224-7737 ou via le site web de Desjardins, www.desjardins.com .

Desjardins offre d’abonner à ses frais toute personne concernée au service de surveillance du dossier de crédit d’Equifax Canada. Ce service surveille quotidiennement votre dossier et génère une alerte s’il survient des modifications importantes. Equifax offre l’aide de spécialistes en restauration de l’identité ainsi qu’une assurance jusqu’à 50 000 $.

Le véritable problème est davantage du côté du vol d’identité. Normalement, les fraudeurs agissent en recoupant des informations provenant des poubelles, par hameçonnage, sur Facebook et ailleurs. « Mais dans un cas où ils ont accès à une liste de données vérifiées comportant le NAS, le nom et l’adresse d’une personne, 75 % du travail du fraudeur est complété », explique François Daigle, vice-président services professionnels chez Okiok, une firme de cybersécurité.

Avec de tels renseignements, un fraudeur pourrait s’ouvrir un compte PayPal, une carte de crédit en ligne, un compte de banque aux Philippines, louer un appartement, obtenir un permis de conduire ou se faire faire de nouvelles cartes d’identité... Des contrôles existent, mais ils varient selon l’institution, l’entreprise et le pays. Et c’est la croix et la bannière pour obtenir un nouveau NAS.