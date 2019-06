Repêchage de la LNH: le grand soir

Ce sera le grand soir pour plusieurs jeunes joueurs de hockey, vendredi, alors que le premier tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey se tiendra à Vancouver.

L’événement sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Ainsi, c’est vendredi soir que sera révélé qui de l’Américain Jack Hughes ou du Finlandais Kaapo Kakko sera le premier choix au total.

Quel sera le choix du Canadien de Montréal? Qui sera le premier Québécois à être repêché? Combien de représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec seront sélectionnés?

De plus, est-ce que Gary Bettman prononcera les fameux mots: «We have a trade to announce...»?

Est-ce que Marc Bergevin sera actif ou se contentera-t-il de faire sa sélection au 15e rang au total. Si tel est le cas, optera-t-il pour un attaquant, un défenseur ou un gardien?

Les questions sont nombreuses et elles seront toutes répondues dans quelques heures.

Et peu importe les réponses, certaines formations seront transformées à l’issue de ce premier tour de l’encan amateur.

Les choix pour les rondes 2 à 7 seront effectués, samedi.