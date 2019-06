«Saaremaa 1»: les usagers souhaitent un nouveau départ

MATANE | Le «Saaremaa I» est maintenant amarré au quai de Matane, au Bas-Saint-Laurent. Le navire était très attendu des usagers de l’est du Québec, qui souhaitent que sa mise en service permette enfin de clore la saga des traversiers.

«J'espère que c'est la fin parce que cette saga, c'est pas très plaisant, surtout quand tu voyages avec un motorisé», a lancé un touriste qui prévoit utiliser la traverse Matane-Côte-Nord durant ses vacances.

Vendredi, les curieux étaient nombreux à venir jeter un coup soleil au nouveau traversier de relève. Les usagers semblaient tous rassurés par l'arrivée du navire, construit en Norvège en 2010, mais indiquaient toutefois qu'il devrait faire ses preuves puisque leur confiance a été fortement ébranlée dans les derniers mois.

«Il est beau, mais reste à vérifier s'il sera efficace pour le fleuve ici», a dit un usager en entrevue avec TVA Nouvelles.

L'entrée en service du navire est prévue pour la mi-juillet. Dans les prochaines semaines, on devra terminer certains travaux, former les équipages, faire des tests en mer et des pratiques d’accostage à Matane, Baie-Comeau et Godbout.