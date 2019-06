Star Académie de retour à TVA ?

Après sept ans d’absence, Star Académie pourrait être de retour sur les ondes de TVA.

Selon ce qu’a appris l’Agence QMI, le réseau de télévision aurait entrepris des discussions avec Endemol Shine Group, firme des Pays-Bas qui détient les droits sur le concept original de Star Académie à l’échelle de la planète, dans le but de reprendre la formule.

Cette résurrection du populaire concours signifierait que La Voix serait temporairement suspendue de la programmation de TVA.

Des sources ont indiqué à l’Agence QMI que la diffusion de La Voix prendrait «une pause» pour céder sa place à Star Académie.

Toutefois, aucune décision finale n’a encore été prise.

La Voix a pris l’antenne de TVA à l’hiver 2013 et va entamer sa huitième saison au début 2020. Geneviève Jodoin avait remporté les honneurs de la septième édition, le 5 mai dernier.

Les dates des préauditions 2019 ont été annoncées, plus tôt cette semaine, pour le mois d’août.

La pause de La Voix aurait lieu lors de la saison suivante et pourrait se prolonger une autre saison de plus.

Version 2.0

D’après nos sources, le canevas de Star Académie, tel qu’on le connaissait, sera en outre revu afin de le rendre «plus moderne».

Le réseau TVA a refusé de commenter ces informations, mais n’a pas nié que des discussions étaient en cours avec Endemol Shine Group.

Succès

En ondes pendant cinq ans (en 2003, 2004, 2005, 2009 et 2012) Star Académie avait marqué le paysage télévisuel québécois et révolutionné les galas de variétés au petit écran en accueillant des personnalités d’envergure telles que Lady Gaga, Lionel Richie, Samantha Fox et, bien sûr, Céline Dion.

Le plus récent tour de piste de Star Académie remonte à 2012 et avait couronné Jean-Marc Couture comme vainqueur, devant Sophie Pelletier.

L’émission se déclinait en quatre épisodes quotidiens, présentés à TVA du lundi au jeudi, lesquels dévoilaient le train-train journalier des participants et leurs différents ateliers de formation, puis en un grand spectacle le dimanche soir. Chaque semaine, un candidat était éliminé par un vote du public et du jury, jusqu’à l’élection d’un grand lauréat, au bout de 10 semaines.

Cette première téléréalité d’envergure au Québec avait permis à de nombreux talents vocaux de se faire connaître et a lancé les carrières de quantité d’artistes aujourd’hui bien établis dans le milieu de la chanson. On n’a qu’à penser à MarieÉlaine Thibert, Brigitte Boisjoli, Annie Villeneuve, Étienne Drapeau, Marie-Mai, Émily Bégin, Véronique Claveau, Andréanne A. Malette, Olivier Dion, etc. D’autres visages ayant passé par Star Académie se sont taillé une place dans le monde de la littérature (comme Stéphanie Lapointe et Maxime Landry, devenus auteurs) ou de la radio (comme Bryan Audet, maintenant animateur à CKOI), par exemple.

Engouement

Le gagnant de la première édition, Wilfred LeBouthillier, avait été l’objet d’un engouement extraordinaire en 2003, alors qualifié de «Wilfredmania».

Le jeune homme avait offert une visibilité enviable à son village natal de Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick, qui s’était mobilisé pour le supporter dans sa grande aventure télévisuelle.

Chaque opus de Star Académie a produit des cotes d’écoute faramineuses et a eu sa chanson-thème, son album officiel, et a été suivi de spectacles à grand déploiement au Centre Bell.