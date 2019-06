Triathlon en famille

Faites connaissance avec les Lajoie, de Stoneham, une famille passionnée de triathlon. Ensemble, les quatre garçons de la famille nagent, pédalent et courent en compagnie de leurs parents, Patrick Lajoie et Audrey Bouchard. Parmi eux, il y a Jérémy, qui fait sa marque et qui cumule les médailles aux compétitions auxquelles il prend part, tant au Québec qu’au Canada et aux États-Unis. Il s’entraîne actuellement en vue de participer aux Olympiques de 2028, rien de moins! Apprenez-en plus sur ces athlètes et sur leur mode de vie en voyant le reportage de Jonathan Fournier.