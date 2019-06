Trois ans de taule pour une agression gratuite dans un bar

Danny Charbonneau, 38 ans, et Julien Leblanc, 22 ans, ont plaidé coupables la semaine dernière aux accusations de voies de fait auxquelles ils faisaient face.

Charbonneau a aussi reconnu avoir proféré des menaces de mort et avoir possédé une arme, soit un couteau retrouvé à son arrestation.

« On voit très bien [sur une vidéo] les deux individus s’acharner sur les deux victimes en question, “acharner”, c’est le mot », a déploré devant le tribunal le procureur de la Couronne Sédrik Valiquette.

« [Une des victimes] va se voir attaquée sans qu’il y ait riposte de sa part. Il va se voir asséner de nombreux coups de poings, des coups de pied alors qu’il est au sol », a commenté Me Valiquette.

L’attaque survenue « sans avertissement » était d’une telle violence qu’à un certain moment, Charbonneau est même allé jusqu’à sauter sur la cage thoracique d’une de ses victimes.

« Il a proféré une menace de ne pas porter plainte à la police, sans quoi il le retrouverait », a indiqué Me Valiquette.

Plusieurs facteurs aggravants ont été mis de l’avant pour justifier la sentence : le caractère « gratuit » de l’affaire, la gravité des blessures aux victimes et le fait que les deux accusés possédaient déjà des antécédents judiciaires.

« Il est conscient de la gravité et de l’ampleur [de la situation], a souligné Me Mathieu Hanaty. Quand mon client ne consomme pas, c’est comme le docteur Jekyll et Mr Hyde, il a comme un autre côté. »