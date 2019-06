Une mère veut que le message passe

La mère de l’enfant de 10 ans gravement blessé à la suite d’un violent face-à-face survenu mardi soir à Mercier et causé vraisemblablement par un texto espère que le drame servira à sensibiliser les automobilistes aux dangers du cellulaire au volant.

« Voir mon garçon dans cet état-là, souffrant et complètement gelé par les sédatifs, c’est dégueulasse », lance Geneviève Paquette, la voix tremblante.

Les médecins ne craignent désormais plus pour la vie de son petit Santo, mais la liste de ses blessures est bouleversante.

Son bassin est fracturé, l’une de ses artères est bloquée et un ligament près de sa colonne vertébrale et son intestin sont endommagés. Sans compter les nombreuses plaies ouvertes et les ecchymoses qui recouvrent son petit corps.

À un moment, les médecins ont même cru devoir lui amputer une jambe.

La tragédie s’est produite mardi vers 21 h sur la route 138 à Mercier, sur la Rive-Sud.

Geneviève Paquette, sa conjointe Mylène Jetté et leur fils Santo revenaient de la partie de baseball de celui-ci et étaient en route vers leur résidence de Châteauguay.

Photo Agence QMI, Erik Peters

« Paf ! »

« Je mettais de la musique dans l’auto et on chantait, raconte Mme Paquette. Un moment donné, paf ! Ma femme, qui conduisait, n’a rien vu arriver. C’est fou comme c’est arrivé vite. Un millième de fraction de seconde. »

Le VUS de la petite famille a été violemment happé par une Honda Civic marine qui circulait en sens inverse. Selon nos sources, le conducteur, âgé de 18 ans, aurait été distrait par un texto et aurait dévié de sa voie. Le jeune homme, qui s’en tire avec des blessures mineures, pourrait éventuellement faire l’objet d’accusations criminelles.

Il aurait lancé son cell

Une collègue de travail de Geneviève Paquette qui est arrivée sur les lieux de l’accident peu après l’impact lui a raconté avoir vu le jeune conducteur, visiblement ébranlé, lancer son téléphone par la fenêtre.

Les deux mamans de 33 ans ont subi d’importantes blessures lors de la collision, notamment des fractures, mais rien ne met leur vie en péril.

Leur petit Santo a eu moins de chance. On a même dû le plonger dans un coma artificiel lors de son transport vers l’Hôpital de Montréal pour enfants afin de lui sauver la vie.

Deux jours après le drame, Geneviève Paquette a le cœur en mille miettes en voyant son fils dans un tel état.

Photo courtoisie, Geneviève Paquette

Servir d’exemple

Elle souhaite que son témoignage ouvre la porte à des discussions familiales afin d’éradiquer le fléau du cellulaire au volant.

« Tout le monde le fait, je le sais, mais j’espère juste que ça va servir d’exemple, dit-elle. Regardez comme ça détruit des vies. Comment ça fait des dommages collatéraux. »

Ce qui l’attriste d’autant plus, c’est le fait que son garçon souffre et ne pourra pas vivre la vie normale d’un enfant de 10 ans cet été. Sa saison de baseball est terminée et il ne pourra ni participer à des activités ni jouer avec ses amis.

« Tout ça parce qu’un texto ne pouvait pas attendre », conclut-elle.