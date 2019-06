Une Saint-Jean sous le signe du rock

La fête nationale a toujours été synonyme de rock pour France D’Amour. Et la tradition se poursuivra encore cette année pour celle qui chante à chacune des éditions depuis l’âge de 16 ans.

« La Saint-Jean, c’est pour moi un gros party de famille. Je serai sur les plaines d’Abraham dimanche avec Pierre Lapointe, Cœur de Pirate, Loud et d’autres. On m’a dit de me faire plaisir sur scène et j’ai choisi de chanter Fil conducteur, le premier extrait de mon prochain album. C’est assez rock, merci ! », raconte-t-elle.

Attendu le 4 novembre, ce nouvel opus de la rouquine lui permettra de renouer avec ses racines rock, après une incursion dans le jazz avec le projet Bubble Bath & Champagne.

« C’est vraiment un album au ton affirmatif, le poing levé, d’une fille qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ! J’écoute dernièrement en boucle Courtney Barnett, et ça m’inspire. C’est du “spirit rock” », promet-elle.