DUMONT, Michel



À Lévis, le 17 juin est décédé monsieur Michel Dumont, fils de feu Alphonse Dumont et de feu Jeannette Bégin. Il va manquer à ses fils: Frédéric, sa conjointe Mylène Bussières, leurs enfants, Alexandre et Laurence; ainsi que Nicolas, sa conjointe Émilie Matter et leur fille Ève. Il était le fils cadet de la famille composée de Ghislaine (feu Laurent Simpson), Thérèse (Raymond Delisle), Roland, feu Robert (Gisèle Fleury), Pauline, Jean (Louise Pouliot), Michelyne et Lise. Il fut marié avec Danielle Aubert, amie et mère de ses enfants. Il laisse de précieux amies/amis dont Hala, Pierre et Michel Gagnon. Michel a fait carrière à la CSST où il fut apprécié par ses collègues, patrons et ami(e)s. Ornithologue et photographe amateur, il laisse une impressionnante collection de magnifiques photos.La famille vous accueillerade 15h à 17h45 etMerci au personnel des soins palliatifs du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.