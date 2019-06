4 M$ plus tard...

En fermeture complète depuis le 1er janvier dernier, c’est aujourd’hui que le Centre des congrès Mont-Sainte-Anne est prêt à accueillir ses premiers visiteurs après avoir complété la première phase de son projet d’agrandissement évalué à 4 M$.

C’est ainsi que la superficie du Centre des congrès a été augmentée à plus de 23 000 pieds carrés, pour un total disponible au complexe hôtelier de plus de 40 000 pieds carrés. L’agrandissement à l’étage supérieur offre maintenant une nouvelle salle de réunion ou de banquet de plus de 5 600 pieds carrés mettant en évidence les beautés de la montagne. Les travaux complétés comprennent également des rénovations à l’étage principal, l’installation d’un ascenseur et le recouvrement complet et moderne de l’extérieur du bâtiment.

65 ans Photo courtoisie

Michel Poirier (photo), qui a fondé en l’an 2000 Groupe Constructech de Québec (rénovation institutionnelle et commerciale) avec sa conjointe Christine Paquet, célèbre aujourd’hui son 65e anniversaire de naissance. L’heure de la retraite ne semble pas encore arrivée pour Michel qui, à titre de directeur de projets, a encore plein d’idées novatrices pour son entreprise située sur le boulevard des Cèdres à Québec. Bonne fête.