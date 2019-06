POMERLEAU, Serge



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 21 juin 2019, à l'âge de 67 ans et 6 mois, est décédé monsieur Serge Pomerleau, époux de madame Lynne Vallée et fils de feu Fernando Pomerleau et de feu Marie-Claire Lapierre. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Saint-Théophile. La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Georges (secteur ouest) le mardi 25 juin 2019 de 13h30 à 14h55.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maisonIl laisse dans le deuil son épouse, madame Lynne Vallée. Il était le frère de Andrée, Danielle, Richard (Jérôme Labbé, ami) et Marc Pomerleau. Il était le beau-frère de André Vallée; sa nièce Florence Charette-Pomerleau (Denys Kornivshkin) et son neveu Thomas Charette-Pomerleau ainsi qu'une amie appréciée de la famille lors des derniers jours, Guylaine Turgeon. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1