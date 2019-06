ROCHETTE, Jeannette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juin 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jeannette Rochette, conjointe de feu monsieur Lauréat Villeneuve et de feu Roméo Côté, fille de feu madame Élodia Rochon et de feu monsieur Luc Rochette. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Michel de Sillery. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise Villeneuve (Harold Beaudin) et Yves Villeneuve: ses petits-enfants: Julie Beaudin (Alain Gilbert), Frédéric Côté (Sandy Robitaille), Marie-France Côté (Jonathan Marcoux), Simon Beaudin (Anne-Marie Wagner) et Mathilde Villeneuve; ses arrière-petits- enfants: Marie-Michèle, Élizabeth, Adam, James, Anastasia et Samuel; ses frères et sœurs: feu Simone (feu Gaston Bilodeau), feu Yvette (feu Léo Soulard), Jean-Charles (Jeannine Tardif), feu Jacqueline (feu Roger Gagné), Paul (feu Lucille Beaudoin), feu Raymond (feu Pauline Jutras), Madeleine (René Bédard), Thérèse (Jules Deschênes), Huguette (feu Rosaire Lortie), Jacques (Pierrette Lemieux), Denise (Ernest Watson); son beau-frère Paul Villeneuve; la famille Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un merci très spécial à Lina, sa bénévole tant dévouée pour toute son aide au cours des années. Merci également au personnel du Manoir Duberger pour leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge Canadienne - Division Québec, 325, rue de la Croix-Rouge, Québec, Québec, téléphone: 418 648-9066, courriel: comptezsurnous@croixrouge.ca, site web: www.croixrouge.ca ou à la Fondation des maladies de l'œil 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec, Québec, téléphone: 418 654-0835, site web: www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Des formulaires seront disponibles sur place.