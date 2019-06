RICHARD, Bruno



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 20 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Bruno Richard, Ph. D., professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, époux de dame Pauline Bouchard, fils de feu Marie-Louise Genest et de feu Henri Richard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 28 juin 2019 de 12 h à 14 h 30.Outre son épouse Pauline Bouchard, il laisse dans le deuil sa fille: Monik (Bernard Wright- Laflamme); ses petits-enfants: Josué, Arthur et Schneider Élie; ses frères et sœurs: feu Gilbert (feu Christine Rivard), feu Carmelle (feu Florentin Provencher), feu Germain (feu Lucille St-Louis), feu Georges, feu Fernand (Gisèle Piché), feu Normand (Marie-Reine St-Louis), Rosaire (Gisèle Thibault), Aline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: feu Louis-Philippe (feu Gilberte Savoie), feu Henriette (Paul-Émile Anctil), feu Irène (feu Maurice Savard), feu Léonce, Jean-Marie (Michèle Blanchet), les membres de la famille Brunelle et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Sincères remerciements au personnel du Pavillon Murray du Manoir Manrèse pour les soins attentifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Médecins sans frontières, tél.: 1 800 928-8685, site web : www.medecinssansfrontieres.ca.