CAYER, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juin 2019, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Cayer, époux de madame Gisèle Moreau, fils de feu madame Cécile Bergeron et de feu monsieur Wilfrid Cayer. Il demeurait à Issoudun.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Carole (Michel Boucher) et leurs enfants: Valérie et Isabelle (Philippe Vachon), Normand, Sylvie (Nicole Boutin), Bruno (Kathy Veilleux) et leurs enfants: Mathieu, Maxime et Simon; ses frères et sœurs: Irène SSCM, feu Rolland (Madeleine Moreau), Rita (Roger Houle), Aline (Rosaire Lacasse), Denise (Robert Dubé), Roger (Mado Moisan), Francine (Paul Roger), Lise (feu marcel Bergeron), Clément (Céline Lamontagne) et Claudette (Gilles Bourgault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moreau: feu Emile (feu Jeannine Cayer), feu Henri (Lucille Bouchard), Guy (Gabrielle Bergeron), Jean (Thérèse Tremblay), feu Louis, Lionel (Nicole Poudrier) et Lisette (Yves Beaunoyer), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité au cimetière d'Issoudun.