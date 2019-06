CÔTÉ, Gildas



" Partons, la mer est belle.... Je vois briller l'étoile, qui guide les matelots! " Le vieux loup de mer a largué les amarres pour son dernier voyage au long cours.À Notre-Dame-du Lac, le 7 juin 2019, à l'âge de 81 ans et 2 mois est parti sans bruit, entouré de quelques privilégiés, pour son dernier voyage, M. Gildas (Gilles) Côté, matelot, originaire de l'Isle-Verte. Il est allé rejoindre sa conjointe, feu Françoise Guérette. Il était le fils de feu Adélard Côté et de feu Marie-Rose Lebrun. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), Témiscouata. Il laisse dans le deuil sa sœur, Irène Côté Lemay (feu Réal Lemay) et l'ayant prédécédé: son frère, feu Maurice (feu Odette Dionne), ses sœurs: feu Gilberte, feu Brigitte (feu Fernand Bourgouin), feu Rita (Jacquelin Delisle), feu Monique (feu Paul-Émile Caron), feu Florence (feu Ovilas Sirois). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura aucune exposition, ni funérailles. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial de l'Isle-Verte, dans la plus stricte intimité, à une date ultérieure. Un merci particulier est adressé aux Drs Pierre-Olivier Dufresne et Évelyne Trépanier ainsi qu'à l'infirmière Cathy Dubé pour les bons soins et l'accompagnement, ainsi que Nathalie Martel pour sa présence. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des services professionnels a été confiée à la