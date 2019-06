CHAREST, Rosaire



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 20 juin 2019, est décédé à l'âge de 87 ans et 6 mois M. Rosaire Charest, époux de Mme Laurette Nadeau; fils de feu Mme Léa Picard et de feu M. Joseph Charest. Il demeurait à Sainte-Hélène de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 28 juin de 19 h à 22 h et le samedi 29 juin de 12 h à 13 h 50., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Laurette Nadeau; ses enfants: Jacques (Aline Bérubé), Johanne, Brigitte, Charlyne (Stéphane Landry); ses petits-enfants: Robin (Raphaëlle Vachon), Alexandre (Geneviève Côté), Samuel (Laurence Bélanger), Julien (Laurence Caron), Léa-Justine, Benoit; ses arrière-petites-filles: Alexa et Gloria. Il était le frère de: feu Gérard (feu Délina Pelletier), feu Charles (feu Jeannette Ouellet) (feu Marie-Paule Audet), feu Roland (feu Rachel Roy), feu Ronalda (feu Rosaire Lavoie), feu Rémi (feu Laurette Ouellet), feu Hélène, feu Clément, feu Roméo (Thérèse Soucy), feu Adrienne (feu Émile Ouellet), feu Lorenzo (feu Marthe Landry), feu Bertrand (Monique Nadeau), feu Marie-Rose (feu Lionel Ouellet). Il était le beau-frère de: feu Rachel (feu Jean-Charles Chénard), Georgette (feu Émile Chénard), feu Clément, Marius (Monique Bérubé), feu Estelle (Jean-Marc Thériault), Jacqueline (feu Albert Landry), Vital (Diane Lessard), feu Norbert (feu Nicole Parent), Céline (Réjean Lévesque), feu Jean-Claude (Denise Paquette). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Charest et Nadeau ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du 3e étage de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima et au Dre Marie-Ève O'Reilly Fromentin ainsi qu'au personnel de la résidence Labrie de Saint-Pascal et du centre Villa-Maria de Saint-Alexandre pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la