VERRET, Lucette Drouin



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 14 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lucette Drouin, épouse de feu monsieur Fernand Verret, fille de feu monsieur Joseph-Alfred Drouin et de feu dame Auréa Giguère. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h30.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Jacques (Armande Beaudoin, Marc Rhéaume), feu Max, Gitane et Steve; son ex belle-fille: Nicole Rochette; ses petits-enfants: Dave Verret (Renée Verret), Cédrick Brochu et Matthew Verret; ses arrière-petits-enfants: Chloé, Audrée, Samuel et Sébastien; ses frères et sœurs: feu Marcel (Pierrette Cloutier), feu Benoit (Thérèse Bois), Marielle (feu Fernand Bédard), Luc (Georgette Nadeau) et Aline (Roger Barbeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verret: feu Roland (feu Gisèle Beaulieu), feu Marguerite, feu Thérèse (feu Wilfrid Duchesneau), feu Jeannine (feu Georges-Émile Fréchette), Francine (feu Jean-Guy Verret), feu Jean-Marc (feu Marthe Lafond), ainsi que sa belle-famille du deuxième lit: feu Gemma (feu Dominique), feu Léandre (feu Madeleine), feu Origène (Aline Goulet), Gertrude, feu Gilles (Colette), Ernest (Adeline), feu Joseph-Émile (feu Marie), feu Clothilde, Gisèle. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que ses grands amis du Regroupement des Aînés de Saint-Émile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9, tél.: 418 657-5334, sans frais: 1 800 363-0063, téléc.: 418 657-5921, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site Internet : www.fqc.qc.ca.