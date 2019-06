DESBIENS, Mario



À Québec, le 12 juin 2019, à l'âge de 61 ans 4 mois, est décédé monsieur Mario Desbiens, fils de dame Rose Aimée Michaud et de feu monsieur Laurent Desbiens. Né à Ragueneau, le 20 janvier 1958, il habitait Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 27 juin 2019 de 10 h à midi. Monsieur Desbiens laisse dans le deuil son fils Yanick; sa mère Rose Aimée Michaud; ses frères et sœurs: Lawrence, Jeanne, Dominique, Françoise, Imelda, Dieudonné, Annie; ses beaux-frères; ses neveux et nièces: Steeve, Isabelle, Mélissa, Sébastien, Dave, Jason, Jennifer, Cindy, Vanessa, Kathleen et Mathieu; ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à tous ceux qui l'ont aimé et aidé tout au cours de sa vie. Les funérailles sont sous la direction de