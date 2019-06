Comme une construction à l’envers

Malgré de nombreux pépins et des retards, le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) aura livré l’ouvrage dans des délais plus que respectables étant donné l’ampleur du chantier, indiquent des experts indépendants consultés par Le Journal.

On compte 600 poutres-caissons de 50 à 80 tonnes et 37 chevêtres de 430 tonnes : les chiffres sont impressionnants lorsqu’on parle de ce pont aussi long qu’une piste d’atterrissage et plus haut que le mât du Stade olympique.