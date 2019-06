Comment ça marche Equifax?

Dans la foulée du vol de données chez Desjardins, des millions de Québécois vont accepter son offre de bénéficier gratuitement, pour cinq ans, des services de surveillance du crédit d’Equifax. Comment ça marche ?

Primo, si vous êtes un des 2,7 millions de membres concernés, vous aurez déjà reçu un avis dans la messagerie du service AccèsD internet (et non l’application mobile). Si vous ne désirez pas attendre : 1-800-224-7737 — demande en ligne (bit.ly/31 KGI6 W). Sachez que NIP, mots de passe et questions secrètes des utilisateurs d’AccèsD n’ont pas été volés. Desjardins affirme également que le nombre de fraudes n’a pas augmenté depuis le vol de données.

D’ici deux semaines, Desjardins vous postera une lettre qui comprendra un code d’activation ainsi qu’un lien et le numéro du service à la clientèle d’Equifax. Pour vous abonner, avant le 31 octobre, vous devez inscrire le code, une adresse courriel et un mot de passe, ou le faire par téléphone.

Comment ça marche ?

L’agence effectue des vérifications quotidiennes de ses bases de données pour détecter toute information inhabituelle à votre dossier, comme des changements importants dans votre crédit ou une transaction suspecte, ou lorsque vos renseignements personnels sont utilisés pour une transaction sur un site internet jugé frauduleux par Equifax.

Vous recevez alors une alerte en temps réel par courriel ou texto, qui affiche aussi la démarche à suivre. Vous serez épaulé par l’équipe en restauration d’identité d’Equifax. Une notification sera aussi ajoutée à votre dossier de crédit, qui n’affecte pas votre cote de crédit.

Le service s’accompagne d’une assurance contre les pertes, qui peut aller jusqu’à 50 000 $. Desjardins a aussi annoncé que le bris de sécurité n’entraînera aucune perte pour des avoirs ou des transactions qui sont effectuées sur ses plateformes.

Conseils