Des erreurs à ne pas répéter

VANCOUVER | Trente et un jeunes hommes ont vu leur rêve d’enfiler un uniforme de la LNH se réaliser, hier soir, au Rogers Arena. Mais pour la grande majorité d’entre eux, le plus gros du travail reste encore à faire. Entendre son nom au premier tour n’est pas un gage d’une grande carrière. Alex Turcotte, sélectionné par les Kings de Los Angeles, en côtoie un bon exemple depuis sa tendre enfance.

En 1983, au 17e rang, le Canadien avait jeté son dévolu sur Alfie Turcotte, un attaquant doté d’un bon flair offensif. On disait beaucoup de bien de cet Américain, né d’un père québécois et d’une mère américaine. En 75 matchs dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest, au moment du repêchage, Turcotte avait enfilé 49 buts et récolté 78 mentions d’assistance.