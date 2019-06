En mode lecture: touffeur, ouragans et serpents au programme

Signé Lauren Groff, Floride est un recueil de ­nouvelles qui a reçu un peu plus tôt cette année le Story Prize.

Certains se souviendront peut-être qu’en 2015, Les furies a fait partie des romans favoris de l’ancien président Barack ­Obama. Mais après avoir passé de nombreuses années à écrire et à peaufiner ce livre racontant les amours d’un couple à qui tout semblait réussir, l’écrivaine américaine Lauren­­­ Groff a momentanément laissé tomber les longues histoires compliquées pour se tourner vers de courts récits.

Un pays de malaises

À deux ou trois exceptions près, les onze nouvelles de ce recueil se déroulent en Floride. Pas celle, clinquante, des touristes, mais celle qu’on n’a pas souvent l’habitude de voir parce qu’elle se cache dans le nord de l’État ou derrière l’épais feuillage de sa flore exubérante... et que le soleil n’y brille pas toujours pour tout le monde !

Avec Espaces vides et fantômes, la première nouvelle, on fera par exemple la rencontre d’une mère de famille qui, avec les années, a fini par devenir « une femme qui hurle ». La seule chose qui lui permet d’y remédier, c’est de laisser à son mari le soin de coucher les enfants pour aller faire de grandes marches dans les rues presque désertes de son quartier. Dans L’œil du cyclone, on croisera ensuite une veuve qui, au lieu de fuir la tempête, restera chez elle à boire du vin et à regarder la nature se déchaîner pendant que les fantômes de personnes jadis aimées viendront lui rendre visite.

Peu importe la raison, les héros et les héroïnes qui habitent ce recueil traversent tous des moments difficiles et en quelques paragraphes, Lauren Groff nous permet chaque fois de cerner, voire de palper leur détresse.

Frissons garantis

Lune noire

Photo courtoisie

Avant de se retrouver coincé à Yellow Medicine, un bled du Minnesota, Billy Lafitte a longtemps fait partie des flics respectables du Mississippi. Une époque où il avait encore femme et enfants, et où il ne tuait pas le temps une bière à la main pendant ses heures de service. Traînant ­désormais dans les bars, il tombera ainsi sur la jolie Drew, qui accepte à l’occasion de lui servir de maîtresse. Mais elle a maintenant un petit ami attitré, et ce petit ami, qui est aussi dealer de meth, semble s’être mis les pieds – et tout le reste du corps – dans les plats...

Retour en arrière

Au moment où l’histoire commence, Billy croupit déjà en prison. Notamment parce que son ancien coéqui­pier a été retrouvé découpé en morceaux. Il faudra donc attendre que l’auteur revienne trois semaines en arrière pour avoir une meilleure idée de l’incroyable monceau d’emmerdements qui s’est abattu sur Billy dès l’instant où il s’est engagé à venir en aide au petit ami de Drew.

Si vous avez un faible pour les histoires complètement déjantées surtout ancrées dans la violence, ne passez pas à côté de ce roman noir comme l’ébène qui amorce le début d’une toute nouvelle série. De notre côté, on a bien aimé.

