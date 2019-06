MORIN, Claudette Martin



À la Résidence La Champenoise, le 18 juin 2019, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Claudette Martin, épouse de feu Louis-Georges Morin, fille de feu madame Blanche St-Hilaire et de feu monsieur Oram Martin. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses filles: Francine (Réjean Gagné), Line (Gaston Lavoie) et Doris (Sylvain Rochefort); ses petits-enfants: Simon, Audrey, Katherine et Félix; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Résidence la Champenoise pour le service attentionné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 2950-A, boul. Laurier, Édifice Mc-Donald, 2e étage, Québec, Qc Tél: 418 654-2136 Courriel: quebec@leucan.qc.ca Site web: www.leucan.qc.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.