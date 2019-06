La construction d’un regard

Comment rendre hommage à un homme qui a consacré sa carrière à raconter des histoires avec des images ? En illustrant sa vie, bien sûr ! Dans Contacts, la bédéiste Mélanie Leclerc brosse un portrait touchant de son père, Martin Leclerc, cinéaste retraité de l’ONF et premier fils du grand Félix.

Contacts, c’est avant tout le récit entourant la vie et l’œuvre de Martin Leclerc, fils du chansonnier Félix Leclerc et de sa première épouse, Andrée Vien. Caméraman et directeur photo à l’Office national du film de 1971 à 1996, il a notamment été le compagnon de tournage de Pierre Perreault, Pierre Falardeau et Denis Villeneuve. C’est également lui qui a tourné les images des missions de Jean Lemire en Arctique et en Antarctique à bord du Sedna IV. Lorsqu’il ne portait pas une caméra sur l’épaule, le cinéaste avait l’habitude de dégainer son appareil photo et de documenter ses tournages aux quatre coins du globe.