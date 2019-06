La peur des feux d'artifice

Vrai

Les feux d’artifice ne causent pas seulement beaucoup d’anxiété et de stress chez certains chiens. Nombre d’entre eux peuvent également s’enfuir et se perdre ou se blesser durant ces événements. Il est donc important de les laisser à la maison, en sécurité, et de ne pas les emmener dans ces événements. Il faut aussi éviter qu’ils ne s’échappent et les faire micropucer pour pouvoir les retracer plus aisément.