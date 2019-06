Lance Stroll en fond de grille au Grand Prix de France

Encore une fois, le Québécois Lance Stroll a été éliminé dès la première étape des qualifications, samedi, en vue du Grand Prix de France. Il partira ainsi en fond de grille, dimanche.

Il s’agit d’un résultat plutôt décevant pour le pilote de l’écurie Racing Point, d’autant plus que son coéquipier Sergio Perez avait été en mesure de réaliser le sixième meilleur temps (1 min. 30,964 s.) lors de ces premières qualifications. Stroll a plutôt réalisé le 18e chrono (1:31,726). Seuls George Russell et Robert Kubica, tous deux avec Williams, ont été plus lents.

En vertu de ce résultat, Stroll n’a pas été en mesure d’accéder à la deuxième étape des qualifications (Q2) lors de ses 12 derniers Grands Prix.

Même s’il a été encore plus rapide plus tard dans la journée, Perez a subi l’élimination lors de la deuxième phase des qualifications, terminant 14e. Lewis Hamilton, sur Mercedes, a éventuellement décroché la position de tête, devant son coéquipier Valtteri Bottas. Ayant éprouvé certaines difficultés, le pilote de Ferrari Sebastien Vettel partira septième.