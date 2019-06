Le festival du triathlon est lancé à Mont-Tremblant

Les Québécois Marc Flageole et Geneviève Croteau, ainsi que les Ontariens Samuel Harterre et Jennifer Bushell ont volé la vedette samedi à Mont-Tremblant, lors de la première journée du Festival du triathlon Subaru IRONMAN 70.3, 5i50 et SPRINT Mont-Tremblant.

Flageole, de Longueuil, a décroché la victoire à l’épreuve masculine 5i50 en franchissant les 750 m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course en 2 h 05 min 45 s. Il a terminé seulement quatre secondes devant le Montréalais Jean-Simon Cantin. James Jacek Côté, également de Montréal, a complété le podium.

L’épreuve féminine sur distance olympique a également été remportée par une Québécoise. Geneviève Croteau, de St-Jérôme, a dominé la compétition en enregistrant un temps de 2 h 22 min 06 s. Véronique Labonté, de Ste-Adèle, a franchi la ligne d’arrivée 2 min 14 s plus tard. Mélanie Mantha, de Terrebonne, a terminé troisième.

Les épreuves sprint ont quant à elle été remportées par deux Ontariens. Samuel Harterre, de Timmins, a rallié les 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km du parcours en 1 h 14 min 19 s. Francis Del Duchetto, de Lorraine, a conclu 18 secondes plus tard. Benoit-Félix Aubert, de Saint-Laurent, a obtenu la troisième place.

L’Ottavienne Jennifer Bushell s’est imposée chez les femmes en 1 h 19 min 40 s. Elle a devancé Dale Lockhart (Ottawa) et Catherine Descombes (Blainville) par près de quatre minutes.

Plus de 1450 athlètes ont pris le départ des deux épreuves en matinée. Les forts vents ont obligé les organisateurs à réduire le parcours du 5i50.

Dimanche, plus de 3480 athlètes s’élanceront pour le demi Ironman.