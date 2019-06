Le Vieux-Montréal à bon prix

C’est au cœur du Vieux-Montréal, dans un immeuble de style Beaux-Arts, que l’équipe d’Ian Cucurull de l’Auberge Saint-Paul réserve un accueil chaleureux à ses invités depuis déjà cinq ans. L’établissement, situé sur la rue Saint-Paul, est à parfaite distance de marche d’une foule d’attraits. Elle reste aussi une excellente adresse pour dormir à un moindre coût dans un certain confort.

Nuit en dortoirs

Photo courtoisie

Les parquets en bois, les murs en pierres et en briques ont du charme dans le ­bâtiment historique. Le décor mélange des éléments du passé en harmonie avec ceux du présent, tout en préservant ­l’intégrité de l’architecture originale du bâtiment. L’ambiance y est familiale et conviviale. L’auberge se démarque par une grande variété de lits offerts en ­dortoirs. Il n’y a qu’une seule chambre privée avec un lit double, une décoration minimaliste, mais jolie grâce au mur de pierres d’origine. Quant à eux, les 4 ­dortoirs mixtes accueillent de 6 à 15 ­invités, alors que les deux dortoirs féminins en logent de 6 à 10. Chacun est propre et assez spacieux, on y trouve des lits superposés sur lesquels on laisse la literie de même que la serviette de bain pour le séjour. Les dortoirs sont propres, lumineux et joliment colorés, ils disposent de casiers de rangement (on apporte son cadenas).

Déjeuner agréable

Photo courtoisie

Le matin, céréales, bagels au sésame et complets, tranches de pain, gruau, ­tartinades (beurre d’arachides, fromage à la crème et confitures) et boissons (jus, café, thé) sont sur le comptoir de la ­cuisine. On se sert et on mange à la salle à manger adjacente. Pour les autres repas, les invités utilisent la cuisine. Des espaces de rangement sont attitrés à chaque ­invité, une cuisine équipée avec ­réfrigérateurs, poêle, couverts et quelques ingrédients de base ­permettent d’économiser quelques dollars. On y ­rencontre de gens de ­partout dans le monde et on a inévitablement d’agréables discussions.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 80 $ incluant le déjeuner. Une place en dortoir à partir de 25 $.

Services

On accède à des salles de bain communes complètes et rénovées sur les étages. L’air conditionné fonctionne partout dans l’auberge. On accède à une laveuse et sécheuse ($).

Activités sur place

Des fauteuils près de la réception sont parfaits pour bavarder et passer le temps.

Activités tout près

On découvre le Vieux-Montréal. On fait une incursion dans le passé de la métropole avec Cité Mémoire, le plus grand parcours de vidéoprojection narratif au monde, en téléchargeant l’application Montréal en histoire sur une tablette ou un cellulaire. On parcourt les rues à pied à la découverte d’histoires projetées sur les murs. La bande-son et les contextes historiques sont disponibles en quatre langues.

Coordonnées

Auberge Saint-Paul

347, rue Saint-Paul Est

Montréal (Québec)

H2Y 1H3

►Téléphone : 438 386-1339

►aubergesaint-paul.com