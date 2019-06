Les Capitales s’amusent à Ottawa

Dans un match où tout l’alignement partant des Capitales de Québec a atteint les sentiers à plusieurs reprises, les hommes de Patrick Scalabrini n’ont fait qu’une bouchée des Champions, samedi soir, à Ottawa. Le calvaire de l’équipe de la capitale fédérale s’est finalement achevé sur un pointage de 9 à 2.

Les résidents du Parc RCGT ne se sont jamais présentés. Après cinq manches, Québec avait déjà trouvé le moyen de n’inscrire rien de moins que neuf points au tableau indicateur, contre aucun du côté des hommes de Sébastien Boucher. Le joueur d’avant-champ Jordan Caillouet a ensuite créé une petite étincelle en fin de neuvième avec une longue balle de deux points, mais c’était trop peu, trop tard.

Les visiteurs ont d’ailleurs connu un cinquième tour au bâton dévastateur dans lequel la défense des Champions a fait un tour complet de l’alignement adverse. Les Capitales ont profité des bourdes de l’artilleur pour marquer cinq points.

Le partant d’Ottawa, Austin Chrismon, a tout simplement été incapable de freiner l’attaque des Capitales. Il a été chassé après avoir alloué 10 coups sûrs, deux buts sur balles et six points mérités en quatre manches et deux tiers de travail.

Un feu roulant offensif

La victoire pour le moins productive de la troupe de Scalabrini a permis à plusieurs joueurs de la Belle Province d’engraisser leur fiche.

Yordan Manduley a produit quatre points sur deux simples et un double. Stayler Hernandez a claqué la balle à trois reprises et produit deux points. Tyson Gillies a ajouté deux coups sûrs à ses statistiques personnelles, tout comme Michael Baca, qui a aussi permis à un de ses coéquipiers de rentrer au marbre.

Excepté le relâchement occasionné par le nouveau releveur David Richardson, les artilleurs des Bleu-Blanc-Jaune ont eu une soirée presque sans tache.

Les Capitales tenteront de balayer la série contre les Champions, dimanche après-midi, à Ottawa.

Calepin de notes

Après avoir encaissé six défaites consécutives, Québec se trouve présentement sur une séquence trois victoires, toutes contre les hommes de Sébastien Boucher.

Le partant des Capitales, Dustin Molleken, a signé une première victoire cette année. En quatre manches, il a octroyé quatre coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant quatre frappeurs sur des prises.