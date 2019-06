Les mots dits du samedi

Vengeance

Charlotte s’habille toujours pareille ou pareil ? Employé comme adjectif, pareil s’accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Ex. : Il n’y a pas deux voitures pareilles dans tout le stationnement. En emploi adverbial, le mot pareil ne varie évidemment pas. L’adverbe pareil trouve surtout sa place dans le langage familier. Ex. : « Dis donc, Charlotte, tu t’habilles toujours pareil. » En français plus correct, on dirait : « Charlotte, tu t’habilles toujours de la même façon. » Ou, de manière plus directe : « Tu portes toujours les mêmes vêtements. » Avertissement : même si vous habillez votre phrase différemment, je ne peux garantir que Charlotte sera moins insultée. Elle voudra peut-être vous rendre la pareille. « Rendre la pareille » signifie « appliquer le traitement qu’on a reçu », soit retourner une faveur ou... se venger. Ex. : Jean m’a nui, je vais lui rendre la pareille. René m’a aidé, je veux lui rendre la pareille (et non l’appareil, à moins que le contexte s’y prête !). Pierre n’a pas son pareil. Sa sœur Nadège n’a pas sa pareille. Le mot « pareil » dans la locution « sans pareil » s’accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Ex. : Nicolas et Louison ont montré des qualités sans pareilles. Enfin, une forme à bannir : « pareil comme ». L’adjectif « pareil » et l’adverbe « comme » expriment tous les deux la ressemblance. Les marier engendre une redondance. Au lieu de dire « sa maison est pareille comme la mienne », on dira qu’elle est comme la mienne ou pareille à la mienne.

Dis donc !

Beaucoup de commentateurs dans les médias utilisent l’expression « ceci étant dit », remarque un lecteur, Maurice : « Selon mon ex, il est fautif d’écrire “ceci étant dit”. Il faut plutôt dire “cela étant dit” ». La locution « cela dit » est en effet généralement employée pour rappeler ce qui vient d’être dit. Ex. : Les enfants de ma sœur sont turbulents. Cela dit, ils sont à l’occasion charmants. Mais « ceci dit, ils sont charmants » ne serait pas fautif. Alors quoi ? Alors, utilisons de préférence la locution « cela dit » dans l’exemple précédent, comme il serait logique de le faire avec la préposition voilà, qui s’emploie pour désigner ce qui précède, contrairement à voici, qui annonce ce qui va se produire. Ex. : Vos enfants sont turbulents, voilà ce que je crois, mais voici ce que je tiens à vous dire : ils sont charmants. Bien sûr, les formules « ceci étant dit » et « cela étant dit » sont tout à fait correctes. Mais, cela dit, je ne vois pas l’utilité de glisser le participe présent « étant » entre « ceci (ou cela) » et le participe passé « dit ». Qu’en pensez-vous ? Et que pensez-vous de ce courriel d’une lectrice, C. Poliquin : « Lu, cette semaine : le gagnant d’une épreuve cycliste a récidivé... Ce mot ne signifie-t-il pas retomber dans une mauvaise habitude ou réapparaître en parlant d’une maladie ? », demande-t-elle. Oui. Et oui. Mais, récidiver signifie aussi « faire quelque chose une nouvelle fois... », d’après Le Larousse et Le Robert. Bon, on garde plus ou moins en mémoire cette dernière définition. D’accord ?

Corriger s’il y a lieu

En liste.

Négocier une courbe.

Les lettres mêlées

UEQYHPOCONAIDR

Définition : Ce mot, qui contient toutes les voyelles, signifie « qui a constamment peur d’être malade ».

Réponses

Corriger s’il y a lieu : En lice. Négocier un virage.

Les lettres mêlées : Hypocondriaque.