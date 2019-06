LNH le plafond salarial sera de 81,5 millions$ en 2019-2020

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs de la LNH ont annoncé, samedi, que le plafond salarial pour la prochaine campagne sera de 81,5 millions $.

Il s’agit donc d’une augmentation de deux millions $ par rapport à la saison 2018-2019.

Le Canadien de Montréal aurait donc un peu plus de 10 millions $ d’espace sur sa masse salariale, lui qui est engagé pour plus de 71,2 millions $ en date d’aujourd’hui, selon le site internet Capfriendly.com

Au niveau du plancher salarial, les équipes du circuit Bettman devront dépenser un minimum de 60,2 millions $. En ce moment, six formations de la LNH n’atteignent pas ce seuil, soit les Flyers de Philadelphie, les Jets de Winnipeg, les Devils du New Jersey, les Blue Jackets de Columbus, les Sénateurs d’Ottawa et l’Avalanche du Colorado.